Что происходит с курсом гривны и куда ползут цены в магазинах (ВИДЕО)

17.10.2016 (06:34)

Куриное филе уже сравнялось по цене со свининой

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Куриное филе уже сравнялось по цене со свининой. Доллар в Украине уже несколько недель нерушимо стоит на отметке 26,10 гривны. Евро даже немного подешевел – с 29,30 грн до 29,15 грн на конец недели.Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.Подобные курсы будут и в дальнейшем, утверждает вице-президент Независимой банковской ассоциации Елена Коробкова. Но риски все-таки есть – Нацбанк вскоре должен пересчитать свою прибыль в госбюджет, а это может привести к удорожанию доллара на рынке.Тем временем с 1 октября государство отказалось от контроля за ценами на социальные продукты. Яйца уже подорожали почти в два раза. Это объясняют тем, что яиц в Украине стало меньше, потому что производство упало на 20%. Во-вторых, 65% цены на яйца – это корма. А они сильно подорожали, потому что много фуража Украина экспортирует. Другой фактор – сезонность: куры на осень банально меньше несутся. Поэтому производители подняли цены сразу на 40%.С курицей – то же самое. И в дополнение к дорогим кормам этот год стал рекордным за вывозом украинских кур на экспорт. Об этом заявили в Союзе птицеводов. Украинская курятина поехала в Африку и Азию. В результате – куриное филе уже сравнялось по цене со свининой.И это при том, что ценники на свинину тоже пошли вверх. Как сообщили в Ассоциации свиноводов, хотя их продукция тоже подпадала под госрегулирование, но никогда на него не обращала внимания. На ее цену влияли сезонность спроса и стоимость кормов. Поэтому ждать снижения не стоит. А следующий серьезный скачок будет на новогодние праздники.Не удастся сэкономить и на молочной диете. И ситуация ухудшается, уверяют молочники. Кроме сезонного уменьшения надоев, падает молочное поголовье. А воспроизвести его – дело долгое. Нехватка молока уже привела к ухудшению качества всей молочки. К тому же, в производстве молока – большая доля электричества. А тарифы для производителей стали выше, чем в Европе. Поэтому на конец года вся молочка еще подорожает процентов на 10.Сахар начал дорожать еще в сентябре – добавил гривну на килограмме. Но больше не будет, заверили в "Укрсахаре". Ведь сахара много.ТСН постоянно мониторит цены в супермаркетах. В сентябре чек за яйца, курицу, куриное филе, самую дешевую свинину, молоко, сыр, сметану, масло и сахар составлял чуть больше 257 грн. Сейчас же, в октябре, подобный чек составляет уже 290 грн. То есть за две недели продуктовая корзина подорожал на 33 грн.