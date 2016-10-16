Позы в сексе для романтической парочки

17.10.2016 (06:45)

5 позиций в которых вы максимально насладитесь близостью.

Хочется удариться в романтику? Мы подготовили для вашей пары 5 позиций из нашей cosmo-камасутры, в которых вы максимально насладитесь близостью.

Сделай это по‑новому

поза сидя, женщина сверху

Эта поза из «Камасутры» словно изобретена для парочек, любящих романтику. Вы можете беспрестанно целоваться и ласкать друг друга. В этой позе женщина сверху. Начните с медленных покачиваний взад-вперед, затем ускорьте темп. Эта поза секса также хороша тем, что вы можете в равной мере контролировать глубину и темп фрикций, к тому же ничто не мешает твоему партнеру ласкать рукой твой клитор. Для того чтобы продлить удовольствие, меняйте ритм и амплитуду движений: медленные глубокие фрикции чередуйте с быстрыми и мелкими, не забывай в процессе сжимать и расслаблять мышцы вагины.

Высший пилотаж

поза лежа, женщина снизу

Как ты знаешь, высоко поднятые и сведенные вместе ноги обеспечивают сверхплотные, невероятно чувственные фрикции. К тому же в данной позе секса проникновение происходит под небольшим углом, поэтому ощущения, которые ты испытаешь, занявшись сексом таким образом, будут очень сильно отличаться от того,что ты чувствуешь в традиционной миссионерской позиции или в позе «мужчина сзади». Попроси своего партнера поэкспериментировать с углом проникновения,сгибая и разгибая ноги, лежащие на его плече. Когда вы найдете наиболее удачное положение, его член сможет стимулировать самые чувствительные зоны твоей вагины. Это одна из самых простых, но чувственных поз«Камасутры».

Триумфальная арка

поза сидя, женщина снизу



Начните заниматься любовью в позе сидя. В этой позе секса женщина сверху. Прежде чем перейти к глубоким фрикциям, выгни спину и откинься назад так, чтобы твоя голова оказалась между ног партнера. Вытянутыми руками схватись за лодыжки своего молодого человека и начни подтягиваться на его ногах, используя их как опору во время фрикций. Конечно, «Камасутра» не советует заниматься сексом в этой позе длительное время, однако если ты сумеешь продержаться в таком положении хотя бы минут пять, то ты откроешь для себя абсолютно новые ощущения, ведь его член будет стимулировать самые труднодоступные точки твоей вагины.

Дракон

поза лежа, женщина снизу, мужчина сзади



Твой парень обычно добирается до финиша быстрее тебя? «Камасутра» советует немного притормозить его. Предложи ему позу секса, когда женщина снизу, но тоже активна. Ложись на живот, подложи под таз небольшую подушку и слегка разведи ноги. Твой партнер должен лечь на тебя всем телом и совершать медленные круговые фрикции. Эта поза не предполагает быстрый секс, она предназначена для медленных чувственных движений. Кстати, ты сама можешь принимать активное участие в процессе. Двигай бедрами в унисон его движениям, это усилит ощущение вашего единения. Не забудь попросить его поласкать языком твою шею и спину, ведь это очень чувствительные зоны женского тела, а из-за того,что твой клитор будет тереться о подушку, в этой позе секса ты очень быстро испытаешь оргазм и, может быть, даже не один.

Вид сбоку

поза на боку, мужчина сверху

Хочешь привнести в интимную жизнь немного новизны, но не готова к акробатическим кульбитам? Эта поза секса из «Камасутры» для тебя! Ложись на бок, спиной к партнеру. Мужчина сверху, стоя на коленях, должен просунуть свое колено между твоих ног и войти. Одновременно с этим ты должна немного вытянуть вбок ногу, лежащую сверху. В этой позе секса стимулируются все труднодоступные точки, поэтому тебя ждут новые, очень яркие ощущения, которые ты не сможешь получить, занимаясь сексом в стандартных позициях. Контролировать силу фрикций ты можешь, сдвигая и раздвигая ноги. Помни, чем плотнее ты сводишь бедра, тем сильнее напрягается влагалище, а это усиливает приятное трение во время фрикций.

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