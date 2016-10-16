Развратные чиновницы, которые потеряли работу из-за интимных снимков (ВИДЕО, ФОТО)
17.10.2016 (07:09)
Голые снимки секретарь делала как дома, так и в здании парламента
Судья Ирина Левандовская, Улан-Удэ
Уволена за снимки с водкой. Зимой 2011 за чрезмерную откровенность в соцсетях поплатилась молодая судья из Улан-Удэ Ирина Левандовская (на тот момент девушке было 31 год).
В ЖЖ служительницы Фемиды появились несколько снимков, на которых судья целовала, облизывала и нежно обнимала бутылку водки.
Пока пользователи "Живого Журнала" обсуждали моральный облик судьи, Ирина Левандовская оправдывалась. Женщина пыталась доказать, что страничке в ЖЖ принадлежит не ей, а фото, которые не предназначались для публичной демонстрации, выложили ее недоброжелатели. К сожалению, доводы Левандовской не убедили судейское сообщество, где снимки с водкой посчитали неслыханными.
Секретарь швейцарского парламента Аделин Лафуэнте
Уволена за эротические фото в своем Twitter, на который было подписано более 11 000 человек, девушка публиковала полуголые Селфи. Снимки секретарь делала как дома, так и в здании парламента.
Когда информация о пикантных снимки госслужащего пришла к ее руководству и разгорелся скандал, девушка, как ни в чем не бывало, заявила, что не видит в своих фото ничего криминального. А охранникам морали посоветовала не лезть в ее личную жизнь. Начальство с позицией секретаря не согласилось. После освобождения Аделин удалила свою страницу со снимками.
Учительница Елена Корнюшонкова, Конаково
Уволена за голые фото на рабочем месте
Преподаватель музыки из Тверской области Елена Корнюшонкова рассталась с работой после того, как коллеги увидели, какие фото женщина делала прямо на рабочем месте. На снимках 40-летняя учительница была отражена полностью обнаженной и в бикини.
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