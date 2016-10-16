Развратные чиновницы, которые потеряли работу из-за интимных снимков (ВИДЕО, ФОТО)

17.10.2016 (07:09)

Голые снимки секретарь делала как дома, так и в здании парламента

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Уволена за снимки с водкой. Зимой 2011 за чрезмерную откровенность в соцсетях поплатилась молодая судья из Улан-Удэ Ирина Левандовская (на тот момент девушке было 31 год).В ЖЖ служительницы Фемиды появились несколько снимков, на которых судья целовала, облизывала и нежно обнимала бутылку водки.Пока пользователи "Живого Журнала" обсуждали моральный облик судьи, Ирина Левандовская оправдывалась. Женщина пыталась доказать, что страничке в ЖЖ принадлежит не ей, а фото, которые не предназначались для публичной демонстрации, выложили ее недоброжелатели. К сожалению, доводы Левандовской не убедили судейское сообщество, где снимки с водкой посчитали неслыханными.Уволена за эротические фото в своем Twitter, на который было подписано более 11 000 человек, девушка публиковала полуголые Селфи. Снимки секретарь делала как дома, так и в здании парламента.Когда информация о пикантных снимки госслужащего пришла к ее руководству и разгорелся скандал, девушка, как ни в чем не бывало, заявила, что не видит в своих фото ничего криминального. А охранникам морали посоветовала не лезть в ее личную жизнь. Начальство с позицией секретаря не согласилось. После освобождения Аделин удалила свою страницу со снимками.Уволена за голые фото на рабочем местеПреподаватель музыки из Тверской области Елена Корнюшонкова рассталась с работой после того, как коллеги увидели, какие фото женщина делала прямо на рабочем месте. На снимках 40-летняя учительница была отражена полностью обнаженной и в бикини.