Музыканты из Закарпатья взорвали зал на "Х-Факторе" своей авторской песней (ВИДЕО)

17.10.2016 (07:23)

Музыканты сыграли свою песню «Запомни меня»

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В эту субботу в эфире канала СТБ музыканты вместе с конкурентами сыграли свою песню «Запомни меня». В седьмом сезоне вокального талант-шоу Х-Фактор начались первые испытания тренировочного лагеря. Более ста талантливых певцов боролись за свое место в прямой эфир, в том числе и закарпатская группа «Без Ограничений».Судьи объединили участников в трио, которые всего за 5 часов должны были выбрать и подготовить песню.«Без ограничений» выбрали собственную авторскую песню, за что их раскритиковал Андрей Данилко. Как это было смотрите здесь: