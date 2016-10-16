"Квартал-95" сняли очередную пародию, не забыли и о губернаторе Москале (ВИДЕО)

17.10.2016 (09:50)

Геннадий Москаль выступает в римейке как варвар

Рейтинг: 0

Юмористы студии «Квартал-95» представили политическиую римейк-пародию известного сериала "Игры престолов". Видео пародии под названием "Игра недостойных" уже опубликовано в сети.Все персонажи сериала стали аналогами украинских политических деятелей. Стоит обратить внимание на мелкие детали, которые помогают узнать образ каждого из политиков. В частности, персонажи Юрия Луценко и Андрея Парубия испытывают проблемы с дикцией, а у Олега Ляшко своеобразная манера речи.Геннадий Москаль выступает в римейке как варвар, пришедший к власти на западной границе страны. В пародии высмеяли манеру общения губернатора Москаля.О губернаторе Москале смотрите с 5 минуты.