"Квартал-95" сняли очередную пародию, не забыли и о губернаторе Москале (ВИДЕО)

|Геннадий Москаль выступает в римейке как варвар
Юмористы студии «Квартал-95» представили политическиую римейк-пародию известного сериала "Игры престолов". Видео пародии под названием "Игра недостойных" уже опубликовано в сети.
Все персонажи сериала стали аналогами украинских политических деятелей. Стоит обратить внимание на мелкие детали, которые помогают узнать образ каждого из политиков. В частности, персонажи Юрия Луценко и Андрея Парубия испытывают проблемы с дикцией, а у Олега Ляшко своеобразная манера речи.
Геннадий Москаль выступает в римейке как варвар, пришедший к власти на западной границе страны. В пародии высмеяли манеру общения губернатора Москаля.
О губернаторе Москале смотрите с 5 минуты.
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