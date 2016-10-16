"Моторолу" убили из-за жены - жуткие кадры с места ликвидации террориста (ВИДЕО)

17.10.2016 (10:16)

Вместе с Моторолой ликвидирован его охранник

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Волонтер Роман Доник сказал, что возможной причиной уничтожения террориста Моторолы могут быть оскорбления в адрес абхазских боевиков от его жены Одного из главарей террористической группировки ДНР Арсена Павлова, известного под кличкой Моторола, могла уничтожить так называемая 15 интернациональная бригада. Об этом у себя в Facebook cообщил волонтер Роман Доник."Появилась инсайдерская информация по Мотороле. Завалили Моторолу люди Абхаза (Ахра Авидзба) командира пятнашки (15 интернациональная бригада). С лета хотел вальнуть Моторолу за то, что его жена нахулиганила в Абхазии и назвала абхазов ч@рножо..ми козо@бами. Профинансировал акцию Ставрос Багателия, который был назначен Захарченко смотрящим за отжатой сетью АТБ", - отметил Доник."Абхаз долго просил у людей из Кремля добро на устранение. И вот только сейчас разрешили. После возвращения Моторолки из командировки по зачистке бунтарей в Луганске", - добавил волонтер.По информации российских СМИ, квартиру боевика круглосуточно охраняли вооруженные люди.В качестве взрывчатки был использован пластид, бомбу закрепили на тросе лифта. "Мне вынесло дверь в перегородке и разнесло кладовку. Что у соседей - я не знаю. Слышу крики и что выносят людей", - сказала одна из жительниц девятиэтажного дома.По предварительной информации, вместе с Моторолой ликвидирован его охранник.16 октября в оккупированном Донецке был ликвидирован один из главарей террористической группировки ДНР Арсен Павлов, известный под кличкой Моторола.ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.