Убийство "Моторолы" вызвало панику в логово "ДНР" - версии ликвидации боевика

17.10.2016 (10:46)

Маломуж назвал две возможные версии убийства "Моторолы"

Генерал армии Украины Николай Маломуж назвал две возможные версии убийства боевика "Моторолы".

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина". "Наши спецслужбы, как правило, не используют такие методы террора. Поэтому если в боевой ситуации проводилась такая операция, то понятно, она оправдана. Сейчас мы знаем и оперативные данные, шли большие противоречия между представителями военных структур, так называемых незаконных военных формирований, и особенно "Моторолы". Уже было несколько покушений, даже с ранениями и обстрелом ", - сказал Маломуж.

Он добавил: "Тому есть две версии. Возможно, это действительно внутренние разборки, возможно, санкционированные кураторами из Москвы, так как разные кураторы. И с другой стороны, возможная причастность наших патриотов, наших спецслужб, которые в силу своих возможностей это сделали. Но таких фактов очень мало и мы не имеем такой мощной системы борьбы за рубежом такими террористами ".

Ликвидация в Донецке одного из главарей бандформирований "ДНР" "полковника" Павлова (позывной "Моторола") стала причиной конфликта между руководством "МГБ" и "МВД ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его информации, на экстренном совещании "руководителей силовых ведомств ДНР" представители руководства "МГБ" напомнили о своих недавних предупреждениях о наличии в Донецке "ряда профессионально подготовленных украинских ДРГ", что якобы не заставило "МВД ДНР" принять исчерпывающие меры для их нейтрализации.

В свою очередь руководство "МВД ДНР" обвинило "МГБ" в бездействии, указав, что поиск и обезвреживание ДРГ не входит в компетенцию "правоохранителей", и предложило срочно сменить руководство "контрразведки" и "антитеррористических подразделений" в составе "МГБ", - рассказал Тымчук. Кроме того, координатор ИС заявил, что в среде рядовых сотрудников "МГБ" к версии о причастности к уничтожению Павлова украинской ДРГ относятся скептически, указывая, что в случае подобной операции украинские диверсанты избрали бы более простой способ ликвидации, не требующий проникновения в охраняемое здание и минирования лифта. "Распространяются слухи о ликвидации "Моторолы" силами некоей "спецгруппы ФСБ РФ". В настоящее время в городе проходит операция под руководством "МГБ", - подытожил Тымчук.

Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова взорвали в лифте в Донецке. В СБУ и в "ДНР" подтвердили факт смерти "Моторолы".