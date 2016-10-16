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Только через месяц ужгородская полиция нашла водителя-нарушителя на тракторе

17.10.2016 (11:45)
На ужгородской объездной пьяный на тракторе угрожал жизни водителей
На ужгородской объездной пьяный на тракторе угрожал жизни водителей

Еще 14 сентября ужгородцы зафиксировали факт неадекватного управления на объездной дороге водителем трактора. Тяжелую технику бросало со стороны в сторону, водитель выезжал на встречную полосу и в результате попал в ДТП, повредив 50 метров отбойника.

Патрульные получили сообщение о ДТП и вероятном нетрезвом состоянии водителя 14 сентября около 2 часов дня. На момент прибытия экипажа виновника на месте происшествия и на прилегающих участках дороги не обнаружили.

Однако недавно ужгородским патрульным удалось отыскать водителя трактора. Выяснив обстоятельства, полицейские установили мужчину причастного к ДТП.

16 октября полицейские получили объяснения от руководителя предприятия, на котором работает нарушитель. Директор подтвердил, что в то время один из его водителей возвращался с маршрута вероятно тем путем, на котором произошло происшествие. Сам водитель признался патрульным в совершении ДТП однако о своем нетрезвом состоянии возразил, объясняя неадекватное поведение на дороге внезапным ухудшением самочувствия.

На водителя трактора патрульные составили 2 протокола: за ДТП и исчезновения с места происшествия.

Посмотрите как это происходило: В Ужгороде на объездной пьянющий тракторист чудом не совершил ДТП (ВИДЕО)

Как после увиденного на видео можно поверить, что водитель трактора не был пьян?


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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