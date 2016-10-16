Только через месяц ужгородская полиция нашла водителя-нарушителя на тракторе

17.10.2016 (11:45)

На ужгородской объездной пьяный на тракторе угрожал жизни водителей

Еще 14 сентября ужгородцы зафиксировали факт неадекватного управления на объездной дороге водителем трактора. Тяжелую технику бросало со стороны в сторону, водитель выезжал на встречную полосу и в результате попал в ДТП, повредив 50 метров отбойника.

Патрульные получили сообщение о ДТП и вероятном нетрезвом состоянии водителя 14 сентября около 2 часов дня. На момент прибытия экипажа виновника на месте происшествия и на прилегающих участках дороги не обнаружили.

Однако недавно ужгородским патрульным удалось отыскать водителя трактора. Выяснив обстоятельства, полицейские установили мужчину причастного к ДТП.

16 октября полицейские получили объяснения от руководителя предприятия, на котором работает нарушитель. Директор подтвердил, что в то время один из его водителей возвращался с маршрута вероятно тем путем, на котором произошло происшествие. Сам водитель признался патрульным в совершении ДТП однако о своем нетрезвом состоянии возразил, объясняя неадекватное поведение на дороге внезапным ухудшением самочувствия.

На водителя трактора патрульные составили 2 протокола: за ДТП и исчезновения с места происшествия.

Посмотрите как это происходило: В Ужгороде на объездной пьянющий тракторист чудом не совершил ДТП (ВИДЕО)

Как после увиденного на видео можно поверить, что водитель трактора не был пьян?