В Закарпатье женщина забросала булыжниками иномарку своего любовника

|В Мукачево патрульные задержали женщину на улице Окружной
В Мукачево патрульные задержали женщину на улице Окружной.
Жительница села Косино срывала брусчатку с дороги и бросала ее в Volkswagen Passat B5 синего цвета.
Инцидент произошел около 01:25 по ул. Окружная.
Как рассказала женщина полиции, авто принадлежало ее любовнику. Жительницу Закарпатья задержали.
Владелец разбитого авто в дальнейшем написал отказ от написания заявления, и заявил, что претензий к женщине нет.
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