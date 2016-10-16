В Закарпатье женщина забросала булыжниками иномарку своего любовника

17.10.2016 (11:48)

В Мукачево патрульные задержали женщину на улице Окружной

В Мукачево патрульные задержали женщину на улице Окружной.

Жительница села Косино срывала брусчатку с дороги и бросала ее в Volkswagen Passat B5 синего цвета.

Инцидент произошел около 01:25 по ул. Окружная.

Как рассказала женщина полиции, авто принадлежало ее любовнику. Жительницу Закарпатья задержали.

Владелец разбитого авто в дальнейшем написал отказ от написания заявления, и заявил, что претензий к женщине нет.

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