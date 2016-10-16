Срочно! Убили Гиркина-Стрелкова - начался крутой отстрел!

17.10.2016 (12:12)

Положительные новости буквально сыплются одна за одной - Ляшко

Как сообщил в Соцсети лидер украинских радикалов Олег Ляшко со ссылкой на Германа Стерлингова.

По словам Ляшко, нынешний понедельник не может не радовать украинских патриотов.

Положительные новости буквально сыплются одна за одной.

Вероятно, политик имеет в виду вчерашнее убийство в Донецке главаря боевиков Павлова (Моторола). Напомним, эта новость буквально взорвала украинский сегмент Сети. Украинцы массово юморят по этому поводу и мастерят фотожабы.



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