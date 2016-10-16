Москаль поручил расформировать состав отдела таможенного оформления "Малые Селменцы"

17.10.2016 (12:34)

Москаль наградил полицейских разоблачивших взяточников на КПП "Малые Селменцы"

В понедельник (17.10) на утреннем аппаратном совещании Геннадий Москаль вручил почетные грамоты областной государственной администрации сотрудникам Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области, которые на прошлой неделе разоблачили взяточников на пропускном пункте «Малые Селменцы» на украинско-словацкой границе.

Награды получили начальник отдела УЗЭ Назар Корж, заместитель начальника отдела Юрий Газа и старший оперуполномоченный Николай Рошко.

Председатель ОГА поручил начальнику Закарпатской таможни ДФС расформировать личный состав отдела таможенного оформления «Малые Селменцы» и назначить туда новых людей.

- Реакция на факты взяточничества всегда будет очень жесткой - задержаны останутся без должностей, а правоохранители, которые разоблачили преступников, будут поощрены, -заявил Москаль. - В ближайшее время, как мы и обещали, будет переформатирован руководство таможенного поста «Тиса», соответствующие документы уже направлены на подпись председателю Государственной фискальной службы. Это должно быть наукой для всех тех, кто стоит на границе и призван защищать интересы государства, а не набивать собственные карманы.

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