В Закарпатье ДТП : "Жигуленок" едва не отправил женщину на тот свет (ФОТО)

17.10.2016 (12:40)

Женщина с многочисленными травмами сейчас в больнице

Правоохранители выясняют обстоятельства досадного ДТП в Свалявском районе. 21-летний водитель допустил столкновение с пешеходом. Женщина с многочисленными травмами сейчас в больнице.

Работники Савеловского отделения полиции выясняют все детали наезда на пешехода «ВАЗ 2109» в селе Дусино, сообщают в полиции области.

К правоохранителям обратились очевидцы ДТП в селе Дусино, которые сообщили о наезде на женщину. Выездом наряда на место происшествия установлено, что водитель «ВАЗ 2109», 21-летний житель села Пасека, ехал в Сваляву, однако не доехав до районного центра столкнулся с пешеходом.

Пострадавшую в результате ДТП, 38-летнюю жительницу села Малая Мартинка, доставили в Свалявскую центральную городскую больницу с многочисленными травмами.

В обоих участников ДТП взята кровь на анализ на алкоголь. Автомобиль доставлен на спецплощадку Савеловского отделение полиции, проверяются все обстоятельства этого дела.

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