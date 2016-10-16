Мечта украинцев о вступлении в ЕС равносильна мечте дожить до коммунизма

17.10.2016 (12:43)

Идем в Европу через жопу

Когда глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер в сердцах бросил реплику что "в ближайшие 25 лет Украина не имеет шансов вступить в ЕС", наши власти пришли в негодование и заявили, что Юнкер - "это еще не вся Европа". Но Юнкер, безусловно, был прав.

И дело даже не в том что Украина не сможет внедрить у себя европейские демократические принципы, такие как независимый суд, равенство всех перед законом, защита частной собственности, свободная пресса, децентрализация, верховенство права, гарантии гуманитарных прав людей и еще сотни других, не менее важных принципов. Не сможет, потому что столетиями жила при абсолютных монархиях и деспотиях и сформировалась в совершенно другой, незападной культуре.

Дело в том, что Украина уже настолько экономически отстала от ЕС, что преодолеть этот разрыв в ближайшие 2-3 десятилетия не представляется возможным ни при каких сценариях. Более того, вполне возможно, что поезд уже ушел. Навсегда. И мечта о вступлении в ЕС уже равносильна мечте дожить до коммунизма.

ВВП на душу по ППС в Украине сейчас составляет 7,9 тыс. долл. А для того, чтобы претендовать на членство в ЕС, надо иметь, как минимум, 20 тыс. долл. Средний экономический рост в мире сейчас составляет 2,3% в год. Есть ли у нас основания считать, что мы будем расти более высокими темпами? Нет, конечно, потому что наш экономический базис остался примитивным еще со времен СССР - малорентабельное сельское хозяйство и примитивная первичная обработка руды. Да и не понятно, на каких рынках и за счет чего расти. Реально у нас экспорт по прежнему падает каждый месяц - рынок ЕС нам ничего не дал, так как нам там нечего предложить. В этом году мы вырастем на 1%. На бумаге. Реально, похоже, просядем еще на 1,5-2%.

Но даже если представить невероятное и мы смогли обеспечит ежегодный рост в 2,3 % в течение 10 лет, то наш ВВП составит всего лишь 9,9 тыс. долл. на душу. И это при условии, что все 10 лет курс гривны останется неизменным и не девальвирует, что, конечно, относится к разряду невероятного, учитывая наши огромные долги, которые через 3 года придется выплачивать. Кроме того, на нас висит долг в 3 млрд перед Россией и тяжелый арбитраж с "Газпромом". Если предположить, что за 10 лет гривна девальвирует еще на 40%, то мы получим ВВП на душу снова на уровне нынешних 7-8 тыс. долл. Возможно, даже ниже! При этом, страны ЕС, очевидно, не будут стоять на месте все эти десять лет и дожидаться, пока мы их догоним своим знаменитым "украинским прорывом".

Если же мы захотим изменить свой экономический базис и сделать его современным, высокотехнологичным, чтобы поднять уровень ВВП за счет современных технологий и повышения производительности труда, то утопичность этих надежд демонстрируют простые расчеты.

Известно, что стоимость современного машиностроительного завода на 120-150 рабочих мест составляет где-то 25-30 млн долл. Итого, стоимость создания одного современного рабочего места составляет в среднем 200 тыс. долл. Уровень безработицы составляет 8 млн (2 млн внутри страны и еще 6 млн бегает по миру). Значит, для создания хотя бы 5 млн современных высокотехнологичных рабочих мест потребуется 1000 млрд долл. инвестиций. А мы за 1 млрд долл. в ногах у МВФ валяемся.

Не стоит забывать, что для подготовки 5 млн чел., способных освоить современные технологии, необходимо инвестировать в начальное, среднетехническое и высшее образование в течение 5-6 лет не менее 15-20 млрд долл. Кстати, тот факт, что 70% всей нашей рабочей силы получает зарплату в среднем 100-250 долл., как раз и говорит о нашем допотопном технологическом укладе и нижайшей производительности труда, как следствие.

Для того, чтобы к нам пришли эти 1000 млрд долл. инвестиций, необходимо создать привлекательную инфраструктуру для ведения бизнеса: порты, дороги, энергетика, ж/д транспорт по всей стране. А у нас вчера остановился немецкий завод Knauf по причине отсутствия грузовых вагонов. По расчетам экспертов, на это еще потребуется 70-80 млрд долл.

И все это на фоне надвигающейся глобальной экономической рецессии, когда скоро даже нулевой рост будет считаться отличным результатом.

Проблема Украины заключается в том, что все 25 лет независимости она не привлекала в экономику реальный капитал, как это делали другие более успешные страны центральной Европы. Нам необходимо было привлекать в среднем хотя бы по 30 млрд долл. ежегодно, чтобы иметь шансы создать современную экономику, которая была бы способна финансировать социальные обязательства перед обществом. 80% из того, что инвестировалось все эти года в экономику Украины, на самом деле были ранее украденные из бюджета средства. Как следствие, у нас развалилась вся инфраструктура, образование, медицина, которые были тотально недоинвестированны. Соответственно, у нас оказался непривлекательный инвестиционный климат, так как нет требуемой инфраструктуры и нет рабочей силы с требуемой квалификацией.

В таких условиях легально и честно заработать себе на достойное проживание человеку практически невозможно. Это стало причиной тотальной коррупции и взяточничества как в государственном управлении, так и в частном бизнесе, которые сформировали соответствующие поведенческие шаблоны и соответствующую мораль. Все это также не способствовало притоку капитала в страну.

Я уже не говорю о том, что пока на Донбассе не будет твердого мира, ни один вменяемый инвестор не придет в Украину.

Так, прав ли был Юнкер?

Андрей Головачев

Идем в Европу через жопу