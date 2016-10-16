В Ужгороде патрульные задержали двух "нечестных на руку" (ФОТО)

17.10.2016 (12:53)

Патрульные задержали в Ужгороде мужчин, причастных к ряду краж

Во время ночного патрулирования ужгородские полицейские заметили двух подозрительных мужчин на велосипедах. По требованию полицейских остановиться граждане не реагировали, зато один из них оставил двухколесный и бросился наутек в парк. Другого подозрительного патрульные задержали.

Происшествие случилось 16 октября около 1:30 утра. При поверхностной проверке полицейские обнаружили у мужчины рукавицы и гидравлические щипцы. Объяснить происхождение вещей, как и мотоциклов, гражданин не смог.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Как выяснилось впоследствии, указанные вещи были украдены из частного гаража по улице Капушанской, владелец которого недавно обратился в полицию с заявлением о краже.

Делом занимаются следователи.

Наркоман на ворованом велосипеде "попал в лапы" ужгородских полицейских