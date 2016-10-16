Вдова убитого "Моторолы" пытается сбежать из Донецка

17.10.2016 (14:16)

Елену Павлову заметили выбегающей из подъезда, где разорвало накануне Моторолу

Стало известно, что жена убитого вчера в оккупированном Донецке боевика спешно пытается покинуть город. Елену Павлову заметили выбегающей из подъезда, где Моторолу накануне разорвало в клочья в лифте.

С женщиной были охранники, они помогали ей загрузить в машину несколько наспех собранных сумок и подали ей маленького сына. Рядом с женщиной находилась и старшая дочь боевика.

"Бежит, как крыса, в панике и страхе. Бросила все, будет пытаться выехать", "Ну не знаю, получится или нет, как бы не поймали на первом же блокпосту и не вернули назад", "Слишком ценный свидетель, много чего может рассказать, и много чего знает от своего убитого ничтожества", - пишут в социальных сетях жители Донецка.

"Павлова работала в бригаде "Спарта", через нее проходили важные документы, она знала о финансовых потоках боевиков, кто спонсирует бандитские группировки и так далее", "Даже если ее сейчас не прибьют, как мужа, то наверняка потом либо свои уберут по-тихому, либо кто-то нечаянно ее переедет, взорвет или пристрелит", - комментируют сегодняшнюю ликвидацию боевика в социальных сетях.

"Моторолу" убили из-за жены - жуткие кадры с места ликвидации террориста (ВИДЕО)