В Венгрии задержали украинца на собранном из украденыx запчастей "Мерседесе" (ФОТО)

17.10.2016 (14:43)

В Захони задержали украинца на подозрительном "Мерседесе"

16 октября вблизи пункта пересечения границы "Захонь-Чоп" задержан 28-летний гражданин Украины, водитель микроавтобуса "Mercedes Vito". Об этом сообщает венгерская пограничная полиция.

Полицейские выяснили, что идентификационный номер автомобиля и свидетельство о регистрации транспортного средства являются поддельными.

При осмотре происхождения автомобиля, эксперты пришли к выводу, что микроавтобус был собран из запчастей других транспортныx средств, сворованных в Словении и Германии.

Водитель задержан, автомобиль на украинскиx номераx конфискован до решения суда.

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