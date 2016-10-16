Разорванному в клочья боевику "Мотороле" очень круто... повезло!

17.10.2016 (14:54)

"Моторола" избежал неминуемого наказания в виде пожизненного лишения свободы

Полевой командир боевиков, российский гражданин Арсен Павлов по прозвищу "Моторола" избежал неминуемого наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Так прокомментировал гибель боевика на брифинге в понедельник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Таким образом, он присоединился к своим приспешникам – Беднову, Мозговому, Ищенко, Бушуеву и другим оккупантам, которые также погибли не в бою, а в глубоком тылу", – отметил полковник.

Он отметил, что Павлов не занимал высших командных должностей в иерархии НВФ, поскольку подразделениями российско-оккупационных войск давно командуют российские офицеры.

"В основном он запомнился как "пиар-боевик", увешанный "наградами", чем вызвал ярость у обычных боевиков, которым эта война не принесла ничего, кроме нищеты и увечий", – сказал Лысенко.

Он напомнил, что "Моторола" с апреля 2014 принимал активное участие в боевых действиях, запомнившись нечеловеческой жестокостью и мародерством.

За его плечами – ряд военных преступлений, в том числе убийство безоружного украинского пленного, солдата-защитника донецкого аэропорта Героя Украины Игоря Брановицкого.

"Таким образом, смерть прикрыла Павлова от неминуемого наказания в виде пожизненного лишения свободы. Просто повезло", – резюмировал Лысенко.

"Моторолу" убили из-за жены - жуткие кадры с места ликвидации террориста (ВИДЕО)