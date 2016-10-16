В Ужгороде бывший "зэк" воровал продукты из супермаркета

17.10.2016 (15:37)

"Зэк" три дня подряд выносил мимо прилавка мясную продукцию

33-летний ранее судимый житель Ужгорода повадился воровать продукты из супермаркета. Дважды ему это все же удалось, а на третий раз он попался. Теперь понесет уголовную ответственность.

С одного из супермаркетов Ужгорода систематически воровали продукты питания, в частности мясо. Благодаря видеокамерам личность злоумышленника установили. Выяснилось, что он три дня подряд выносил мимо прилавка мясную продукцию. Оперативники разыскали и задержали последнего.

Причастным оказался 33-летний житель Ужгорода, который уже был ранее судим за кражи. По данному факту полиция начала уголовное производство. Похищенные продукты изъяты.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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