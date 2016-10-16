Янукович-младший воскрес! Куда на самом деле делся сын экс-президента? (ВИДЕО)

17.10.2016 (16:17)

Может ли смерть Виктора Януковича-младшего быть постановкой ?

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Может ли смерть Виктора Януковича-младшего быть постановкой, и куда на самом деле делся сын Януковича – разбирались журналисты программы Секретный фронт на ICTV. 20 марта мир 2015 года мир облетела новость о смерти сына экс-президента Украины Виктора Януковича-младшего. Автомобиль сына Януковича провалился под лед на озере Байкал. Остальные 5 человек, которые были в машине – выжили.Одна из популярных версий трагедии – Виктора Януковича-младшего убили представители российских спецслужб.Однако уже 28 апреля 2015 года СМИ огорошили заявлением – сын Януковича жив.Может ли смерть Виктора Януковича-младшего быть постановкой, и куда на самом деле делся сын Януковича – разбирались журналисты программы Секретный фронт на ICTV.