Евросоюз ставит "смотрящих" в 4 министерствах Украины

17.10.2016 (17:01)

ЕС откроет в Украине офис реформ

В Украине будут действовать европейский офис внедрения реформ и команда их поддержки.

Об этом шла речь во время презентации обновленной структуры поддержки реформ и стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы с участием Владимира Гройсмана, передает корреспондент UA1.

Отмечается: по словам посла Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, сначала иностранные эксперты помогут 4 украинским министерствам – финансов, экономики, инфраструктуры и агрополитики: "У них будет две цели – внедрение секторальных стратегий реформ, которые уже были приняты, и помощь в реформировании структуры министерств – чтобы они стали более эффективными".

При этом он подчеркнул: ЕС готов к расширению программы на другие министерства – "как только они будут готовы к этому".

Украинцев морально готовят к тяжелым путешествиям по миру босыми и голодными - или в Европу через жопу (ФОТО)