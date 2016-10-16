Закарпатские таможенники конфисковали "Fiat" с поддельными документами (ФОТО)

17.10.2016 (17:43)

Закарпатские таможенники предотвратили ввоз авто с фальшивыми документами

Наш соотечественник совершил действия направленные на перемещение через таможенную границу Украины автомобиля 2006 года выпуска с сокрытием от таможенного контроля.

В частности, гражданин подал, как основание для перемещения «FIAT DUCATO» поддельные документы.

К таможенному оформлению, как основание для перемещения через таможенную границу Украины автомобиля, украинец дал поручение на право пользования транспортным средством от 23 сентября 2016 и свидетельство о регистрации автомобиля.

В результате проведенных аналитически-поисковых мероприятий, управлением анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ДФС, был направлен запрос в Нотариальную палату Чешской Республики.

Поэтому работники таможни получили ответ, в котором указано, что указанный в поручении нотариус с 2014 не обладает печатями для заверения документов и не предоставляет нотариальных услуг на территории Чешской Республики.

От дачи объяснений гражданин Украины отказался.

Указанные действия украинца имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, автомобиль «FIAT DUCATO» чешской регистрации стоимостью более 159 тыс. грн, изъят.

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