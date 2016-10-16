Пикантные фото женщин в украинской политике (ФОТО)

17.10.2016 (19:56)

Радикальная жизнь депутата протекает "без вил и коров"

Радикальная жизнь депутата протекает "без вил и коров".

Эффектная блондинка Елена Политуха, которая является женой недавно назначенного президентом Украины председателя Дергачевского района Харьковской области Александра Политуха, оказалась активной пользовательница соцсетей.







Раскрепощенная женщина заполнила свои страницы в социальных сетях откровенными снимками.

Судя по аккаунтов Елены, она любит спорт, дорогие авто и делать соблазнительные Селфи.

32-летняя Елена имеет достаточно выдающиеся формы, чем и покорила подписчиков в сети.

Юля Тимошенко



А это наряд лидера партии «Батькивщина», народного депутата Юлии Тимошенко, фотографии которого появились в Сети, шокировал и рассмешил украинцев:

Инесса Лойфенфельд



Она выставила на странице Вконтакте снимок, на котором позирует в кофточке, без нижнего белья. В помещении, где Инесса соизволила себя фотографировать, видимо, было холодно. И в кадре четко видно ее торчащие прелести.

Журналист Любомир Ференс обнародовал на своей странице в Facebook откровенные фото депутата Киевсовета от Радикальной партии Людмилы Костенко. "Радикальная жизнь - она ​​тяжелая и богатая! Без вил и коров. Людмила Васильевна Костенко - депутат Киевсовета от Радикальной Партии Олега Ляшко (секретарь постоянной комиссии по вопросам семьи, молодежи и спорта) ", - написал журналист



Людмила Костенко была выбрана в Киевсовет на последних выборах, состоявшихся 25 мая. Недавно на своей странице в Facebook она отчиталась о 100 днях своей работы. К своим заслугам она занесла снос незаконно установленных заборов, протесты против незаконного строительства и поддержку бойцов АТО.

"Как депутат Киевсовета и сознательный гражданин я выступала на сессии Киевсовета по поводу недопущения освобождения Федерации Профсоюзов от налога на земельные участки", - написала радикалка.

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