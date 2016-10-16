Террористы «ДНР» сломя голову покидают Украину - Гиви заметили в Приднестровье

|Террорист из «ДНР» по кличке «Гиви» скрылся в Приднестровье
Один из главарей террористов ДНР по прозвищу Гиви высказался о ликвидации Моторолы — обещает уничтожить украинские города и убить «миллион врагов», но при этом в спешке бежал в Приднестровье.
Один из главарей террористов ДНР по прозвищу Гиви обещает мстить за уничтожение «друга Арсения» (Моторолы). Его цитируют сайты боевиков.
«Каждый город, который мы захватим до Киева, я буду равнять с землей», — пообещал боевик.
«Кто бы это не сделал, все очень сильно будут расплачиваться. Вся Украина. Отвечать будет весь украинский народ. За каждого убитого нужно убить миллион врагов, мы это сделаем», — добавил террорист.
Сегодня же молдавские СМИ сообщили, что террорист из «ДНР» по кличке «Гиви» скрылся в Приднестровье.
Также в социальных сетях обсуждают информацию о том, что множество террористов в спешке покинули Украину в поисках безопасности.
Срочно! "Моторола" жив! Убийство - это инсценировка!!!
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Комментарии
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Понесло свидомых,даже до кустов добежать времени нет .