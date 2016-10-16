Солистку группы «Блестящих» в мини-юбке приняли за бл#дь и закрыли в обезьянник

17.10.2016 (20:34)

Юлию Ковальчук приняли за девушку легкого поведения и отвезли в отделение

Один из столичных стражей порядка принял Юлию Ковальчук за девушку легкого поведения и отвез в отделение. Артистка рассказала в интервью, как ее в студенческие годы встретила Москва.

Юлия призналась, что полюбила Москву с первого взгляда, еще на вокзале. Правда, город встретил девушку негостеприимно. “Дни стояли жаркие, я оделась так, как привыкла у себя в Волжском: короткая юбка, короткая футболочка, не прикрывающая живот. И тут же, у метро, оказалась задержана милиционером: он принял меня за девушку легкого поведения и отвез в отделение”, – рассказала певица.

Ковальчук задержали за откровенный наряд

По словам Ковальчук, ей пришлось пригрозить стражам порядка, акцентируя внимание на том, что она – несовершеннолетняя и к тому же абитуриентка, пишет “Теленеделя”. “Вышла тогда из отделения и рассмеялась: “Москва, здравствуй!” – добавила Юлия.

Приехав в столицу из родного городка в Саратовской области, будущая артистка почувствовала, что она близка ей по духу:“Дерзкая, бешеная, живущая в сумасшедшем ритме… Откровенно говоря, мне очень хотелось вырваться из Волжского, там я задыхалась”.

Родители отнеслись с пониманием к решению девушки, хотя и очень за нее беспокоились. “Они страшно переживали, как 17-летняя девчонка выживет в мегаполисе без единого дружеского контакта.

Они боялись не того, что у меня не получится и я, разочарованная, вернусь обратно, а непредвиденных ситуаций, которых в большом городе не счесть, – отметила Юлия. – С позиции взрослого человека я понимаю, насколько мои родители – смелые и мудрые люди”.

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