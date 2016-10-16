Раскрыта тайна чудовищных опытов над людьми в подвалах Мавзолея

17.10.2016 (20:56)

Человека клали на землю, без анестезии вырезали ему печень, следили за реакцией

Известно, что в период когда в Московском мавзолее лежали мумии обоих вождей, в подвалах этого сооружения проводили чудовищные опыты над немецкими военнопленными.

Человека клали на землю и без анестезии вырезали ему печень следя за реакцией организма на ампутацию жизненно важного органа. Данный эксперимент был необходим сотрудникам специального секретного научно-исследовательского подразделения в структуре органов государственной безопасности СССР, занимавшееся исследованиями в области токсических веществ и ядов. Здесь работали специальные службы НКВД и НКГБ, которые занимались тайными операциями, посвященными разработкам и испытанием токсических веществ, а также здесь исследовали воздействие этих веществ на заключенных, приговоренных к высшей мере наказания. В ряде публикаций посвященных тайным операциям советских органов госбезопасности, эту лабораторию называют также «Лаборатория 1», «Лаборатория 12» и «Камера».

Смысл опыта был до безумия прост - разработка биологического оружия вызывающего отказ тех или иных органов противника, а для наиболее точных результатов требовался живой человек....

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