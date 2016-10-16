Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 18 октября

18.10.2016 (06:13)

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, утром возможен небольшой дождь

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, в горах местами 0-2 ° мороза, днем 7-12 °, в горах местами до 4 ° тепла.

Весь день в Ужгороде будет пасмурно, утром возможен небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° тепла, днем 9-11 ° тепла.

Восход 07:55

Закат 18:36

Температура за последние 130 лет 18 октября:

макс: 25.7° (1953)

мин: -4.5° (1970)

Народный прогноз погоды: 18 октября почитается память святой Харитины. В народе этот день называли "Харитины - первые холстины". С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: «Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень». Если первый снег упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдёт.