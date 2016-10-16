Курс валют на 18 октября (+ новости экономики)

18.10.2016 (06:21)

Курс валют 18.10.2016

Как передает ряд деловых изданий Украины, в Национальном банке страны увидели положительные тенденции на внутреннем валютном рынке и решили отменить некоторые ограничения.

Глава департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук заявил, что на данный момент «у нас ситуация развивается очень позитивно и после получения очередного транша от Международного валютного фонда растут шансы на то, что регулятор в ближайшее время предпримет новые шаги либерализации валютного рынка».

Кроме того Николайчук отметил, что в первую очередь при отмене валютных ограничений НБУ будет сокращать требования по обязательной продаже валютной выручки и сроки ее возвращения.