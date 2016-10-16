Позы в сексе, которые позволят тебе 100% достичь оргазма (ФОТО)

18.10.2016 (06:38)

5 несложных для исполнения поз, которые приведут обоих партнеров в экстаз

Даже если в постели с мужчиной ты каждый раз получаешь невообразимое удовольствие, внести некоторое разнообразие в традиционный с.е.к.с не помешает. Креативная прелюдия и новые позы накалят страсти и позволят достичь удивительных ощущений.

Сeксoлог из Нью-Йорка Аннет Гейтс утверждает, что пары, активно экспериментирующие в постели, достигают о.р.газма гораздо чаще, чем консерваторы, которые ночь за ночью используют одни и те же позиции. По мнению специалиста, все дело в том, что, занимаясь любовью в новых позах, партнеры концентрируют внимание на технике, что является необходимым условием для получения качественного о.р.газма. Эксперты из всего многообразия, которое предлагает Камасутра, выделили 5 несложных для исполнения поз, которые гарантированно приведут обоих партнеров в экстаз.

1. Женщина снизу



По сути, эта поза – усовершенствованный вариант миссионерской. Отличие заключается в том, что бедра мужчины в момент осуществления движений расположены над твоими. Позиция хороша тем, что во время фрикций вверх-вниз происходит хорошая стимуляция клитора, что в итоге позволяет женщине быстро достичь о.р.газма.

2. Сидя vis-a-vis



Ты садишься на колени мужчине лицом к лицу, охватив ногами его бедра. В этой позе мужчина имеет возможность ласкать твою грудь или клитор во время движений. Для пущей остроты ощущений ты можешь касаться себя самостоятельно, предоставив мужчине возможность наблюдать за тобой. С точки зрения сekсолога, в позиции сидя выполняется хорошая стимуляция клитора.

Кроме того, импульс передается к тем нервным окончаниям женских половых органов, которые технически в этой позе не затрагиваются. Помимо этого, сидя друг напротив друга, вы получаете возможность смотреть друг другу в глаза. Постоянный зрительный контакт во время любовных игр приносит дополнительные незабываемые эмоции.

3. Вариация на тему догги-стайл



Используя эту вариацию на тему догги-стайл, позволь партнеру держать руки на твоих бедрах, тем самым контролируя ритм движений. Эта поза открывает доступ к таинственной точке G. Обязательно обсуди с молодым человеком, какой ритм движений доставляет тебе наибольшее удовольствие. Будет лучше, если мужчина начнет с медленных, плавных движений. Дай ему знать, когда будешь готова к увеличению темпа.

4. Ложки



Оба партнера лежат на боку в симметричной позе. Мужчина располагается сзади. Ваши ноги должны быть слегка согнуты в коленях. Для удобства приподними верхнюю ногу. Свободной рукой ты можешь ласкать клитор или поручить это мужчине. Специалисты уверенно заявляют, что в обычной позе «ложек» женщина может достичь три вида о.р.г.азма: клиторальный, вагинальный, анальный, и даже все сразу.

Усовершенствованная поза в стиле «ложек» хороша тем, что женщина может получить два о.р.г.азма за сеанс. Кровь, прилившая к половым органам во время первого о.р.газма, надолго сохраняет возбуждение, благодаря чему для получения небывалого удовольствия вторично усиленная стимуляция не нужна, достаточно плавных движений. Эта поза не предполагает выполнения сложных акробатических трюков, после которых будут болеть мышцы, партнеры находятся в расслабленном состоянии.

5. Мужчина сверху



Женщина лежит на спине, свесив ноги с кровати и уперев ступни в пол. Под ягодицы нужно положить небольшую подушку. Эффективность этой позы специалисты объясняют тем, что угол, образующийся между половыми органами партнеров, дает возможность стимуляции точки G. Прочно упирая ноги в пол, женщина получает возможность регулировать ритм движений партнера, что позволяет контролировать приближение о.р.газма. Еще одно преимущество этой позы – ты получаешь возможность дополнительно стимулировать клитор или использовать вибратор для получения еще более ярких ощущений.

Женщины не признаются, но им нравится именно такой секс