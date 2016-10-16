Как выглядит секс-бомба 80-х, сводившая с ума миллионы мужчин (ФОТО)

|Бюст Сабрины, как бы случайно вырывался из под купальника
Те, у кого дискотечная молодость пришлась на конец 80-х, наверняка помнят Сабрину. В перестроечную эпоху итальянская красотка, накинув на облегающую футболку солдатскую шинель, пела «Sexy girl».
А бюст Сабрины, как бы случайно вырывавшийся из под купальника в клипе «Boys» сводил с ума миллионы мужчин всех стран.
Он просто кипел энергией, эротикой и страстью.
По тем временам это было круто.
Понятие «секс-бомба» тоже было в новинку, но Сабрина сразу же стала его воплощением.
А клип так понравился руководству ЦТ, что сделал Сабрину одним из секс-символов и королевой Итало-диско в СССР.
Так чем же сейчас занимается Сабрина?
В октябре 2008-го года певица вернулась на большую музыкальную сцену после долгого перерыва и выступила со своими лучшими хитами.
Она продолжает свою карьеру не только в качестве певицы, но и телеведущей, актрисы, удивляя своих поклонников новыми проектами и идеями.
В 2004 году Сабрина сочеталась браком со спутником жизни Энрико Монти и родила своего первого ребёнка очаровательного мальчика по имени Люка Мария.
Супруг — выходец из одной очень богатой венецианской семьи.
В его владении находится много земель и текстильных фабрик.
Кроме того, он музыкальный продюсер и владеет большой звукозаписывающей студией.
Сейчас Сабрине 48 лет и выглядит она вот так.
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