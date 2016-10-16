Как выглядит секс-бомба 80-х, сводившая с ума миллионы мужчин (ФОТО)

18.10.2016 (06:52)

Бюст Сабрины, как бы случайно вырывался из под купальника

Те, у кого дискотечная молодость пришлась на конец 80-х, наверняка помнят Сабрину. В перестроечную эпоху итальянская красотка, накинув на облегающую футболку солдатскую шинель, пела «Sexy girl».

А бюст Сабрины, как бы случайно вырывавшийся из под купальника в клипе «Boys» сводил с ума миллионы мужчин всех стран.

Он просто кипел энергией, эротикой и страстью.

По тем временам это было круто.

Понятие «секс-бомба» тоже было в новинку, но Сабрина сразу же стала его воплощением.

А клип так понравился руководству ЦТ, что сделал Сабрину одним из секс-символов и королевой Итало-диско в СССР.

Так чем же сейчас занимается Сабрина?

В октябре 2008-го года певица вернулась на большую музыкальную сцену после долгого перерыва и выступила со своими лучшими хитами.

Она продолжает свою карьеру не только в качестве певицы, но и телеведущей, актрисы, удивляя своих поклонников новыми проектами и идеями.

В 2004 году Сабрина сочеталась браком со спутником жизни Энрико Монти и родила своего первого ребёнка очаровательного мальчика по имени Люка Мария.

Супруг — выходец из одной очень богатой венецианской семьи.

В его владении находится много земель и текстильных фабрик.

Кроме того, он музыкальный продюсер и владеет большой звукозаписывающей студией.

Сейчас Сабрине 48 лет и выглядит она вот так.



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