Бойца из Закарпатья изрешетило осколками под Донецком (ВИДЕО)
18.10.2016 (07:01)
Виктор утверждает, что непременно победит: "Потихоньку прорвемся ..."
Восемь бойцов отправили с передовой в Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова.
Военные попали под огонь почти по всей линии соприкосновения. Все раненые с передовой говорят о плотных обстрелах боевиков из запрещенного оружия. В реанимации областной больницы нет свободных мест. Только за прошлую неделю - шестнадцать пациентов с передовой.
25-летнего Виктора из Закарпатья изрешетило осколками вблизи шахты "Бутовка" под Донецком четыре дня назад. Его без сознания доставили в областную больницу, обломки попали в живот.
Ему уже сделали две операции, одна из которых длилась более 3 часов.
Виктор утверждает, что непременно победит: "Потихоньку прорвемся ..."