Бойца из Закарпатья изрешетило осколками под Донецком (ВИДЕО)

18.10.2016 (07:01)

Виктор утверждает, что непременно победит: "Потихоньку прорвемся ..."

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Восемь бойцов отправили с передовой в Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова. Военные попали под огонь почти по всей линии соприкосновения. Все раненые с передовой говорят о плотных обстрелах боевиков из запрещенного оружия. В реанимации областной больницы нет свободных мест. Только за прошлую неделю - шестнадцать пациентов с передовой.25-летнего Виктора из Закарпатья изрешетило осколками вблизи шахты "Бутовка" под Донецком четыре дня назад. Его без сознания доставили в областную больницу, обломки попали в живот.Ему уже сделали две операции, одна из которых длилась более 3 часов.Виктор утверждает, что непременно победит: "Потихоньку прорвемся ..."