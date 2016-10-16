Древние извращения : Жуткая казнь через групповое изнасилование (ФОТО)

18.10.2016 (07:10)

Девушка была приговорена к публичному групповому изнасилованию...

Ну да, о таком виде казни тоже многие слышали… Многие даже мечтают, чтоб их казнили именно так! И ещё больше мечтают быть сну-сну-палачами.

Именно в такой формулировке («смерть через сну-сну») сабж известен из мультсериала «Футурама». Но ещё в совковые времена среди школоты имел хождение анекдот про расовых индейцев, где упоминалась «смерть через ЕБ*ТЬ», «смерть через трамбу-лямбу», «лумумбу», «мапупу», «тоюмбу», «матумбу», «убунту» и т. д.

Сия казнь в промышленных масштабах не практикуется, но известны отдельные извращения. Вот например случай в Пакистане: девушка за то, что её брат(!!) осмелился поговорить (!!!) с девчонкой из семьи более высокого статуса, была приговорена к публичному групповому изнасилованию. После этого в мире поднялся хай, и насильников быстренько приговорили к повешению.

Тем не менее, в Древнем Риме, например, была запрещена смертная казнь девственниц, а если провинившуюся девицу всё-таки надо было по закону казнить (например, за убийство родителей, или весталку за угасание священного огня в храме Весты), то перед казнью её дефлорировал палач.



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