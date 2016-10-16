От этого мусульманского ритуала кровь стынет в жилах… (ФОТО +18)

18.10.2016 (07:23)

Мусульмане до крови избивают себя цепями со специальными лезвиями...

У каждого народа есть свои особенные традиции. Но если свои обычаи всем кажутся естественными и понятными, то чужие зачастую вызывают целую бурю негодования. Так традиция мусульман-шиитов отмечать религиозный праздник День Ашура может шокировать неподготовленного человека.

Раз в год множество людей принимают участие в церемониальном шествии, во время которого до крови избивают себя цепями со специальными лезвиями, бьют кулаками в грудь и живот, ходят босиком по раскаленным углям и рассекают кинжалами кожу на голове…

Всем этим шииты отдают дань памяти мученику Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. Вместе со своим братом и 70 сподвижниками он погиб в битве при Кербеле 10 октября 680 года.



Чтобы избежать междоусобных войн, халиф Муавия по наставлению пророка Хусейна взял клятву со своих наследников, что после смерти правителя никто из них не будет требовать его титул. Однако его сын Язид нарушил данное обещание и самолично провозгласил себя халифом.



Пророк Хусейн и его сподвижники отказались давать клятву верности халифу-самозванцу, за что вскоре поплатились жизнью.



Язид затаил смертельную обиду и только искал удобного случая для выполнения коварного плана. А когда Хусейн отправился в Куфу вместе со своими и родственниками, приступил к осуществлению страшной мести.



На перехват небольшому отряду Хусейна выдвинулось 4-тысячное войско. Люди Язида настигли противников невдалеке от реки Ефрат. После непродолжительной битвы Хусейна и его родственников подвергли страшным пыткам и мучениям, но те категорически отказались признать Язида халифом…



Кровавые события битвы при Кербеле поминаются во время ежегодного мусульманского траура Ашура. Но если у сунитов траур по Хусейну имеет спокойную форму, то шииты церемониально себя истязают, воспроизводя предсмертные мучения пророка Хусейна. Считается, что эта церемония избавляет от грехов.



Особенно страшно сознавать, что в ритуальном шествии участвуют не только взрослые, но и дети!



Впрочем, если для нас подобное поведение считается варварством, то сами шииты не видят в этом ничего предосудительного. Люди с радостью участвуют в шествии и с интересом рассматривают свои фотографии. Кто знает, может для них наше крещение в проруби выглядит такой же дикостью…



А как ты относишься к празднованию дня Ашура? Считаешь ли ты его диким пережитком прошлого или же соглашаешься, что каждый вправе придерживаться своих традиций? Напиши свое мнение в комментариях и не забудь узнать точку зрения своих друзей.

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