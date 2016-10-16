Украинский байк стал лидером на Чемпионате мира по кастомайзингу (ВИДЕО)

|"Бекмен" - победитель Чемпионата мира по кастомайзингу
Советский мотоцикл "Иж-Юпитер 4" после полуторагодичных стараний украинских мастеров совершенно изменился. Детали 1960-1980 годов здесь объединили с полностью авторским решением.
Железного коня назвали "Бекмен" - в честь спортсмена и конструктора Вильгельма Бекмена. Его мощность - 55 лошадиных сил. А вот стоимость выросла в 50 раз. Байка-победителя оставлять у себя мастера не планируют, поскольку уже готовят сразу две новинки.
Рядом в цехе рождается будущий рекордсмен скорости, убеждены разработчики. Вместо 87 миль в час хотят вытеснить с двухколесного все 100 миль в час.
Каркас из легкого алюминия нашивают на двигатель «Иж 49", усиленный в четыре раза. Уже в следующем году переработан мотоцикл "Inspirium" будет бороться за первенство в США.
Переделанный советский мотоцикл обошел около двадцати конкурентов из разных стран.
Во что превратился "ушастый" Запорожец (ФОТО)