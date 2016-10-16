Украинский байк стал лидером на Чемпионате мира по кастомайзингу (ВИДЕО)

18.10.2016 (08:35)

"Бекмен" - победитель Чемпионата мира по кастомайзингу

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Советский мотоцикл "Иж-Юпитер 4" после полуторагодичных стараний украинских мастеров совершенно изменился. Детали 1960-1980 годов здесь объединили с полностью авторским решением.Железного коня назвали "Бекмен" - в честь спортсмена и конструктора Вильгельма Бекмена. Его мощность - 55 лошадиных сил. А вот стоимость выросла в 50 раз. Байка-победителя оставлять у себя мастера не планируют, поскольку уже готовят сразу две новинки.Рядом в цехе рождается будущий рекордсмен скорости, убеждены разработчики. Вместо 87 миль в час хотят вытеснить с двухколесного все 100 миль в час.Каркас из легкого алюминия нашивают на двигатель «Иж 49", усиленный в четыре раза. Уже в следующем году переработан мотоцикл "Inspirium" будет бороться за первенство в США.Переделанный советский мотоцикл обошел около двадцати конкурентов из разных стран.