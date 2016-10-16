Роберт Кийосаки рассказал о богатом и бедном папах и как в Украине можно легально не платить налоги

18.10.2016 (08:57)

Почему необязательно ходить в школу, о войнах и роли женщин в бизнесе - Кийосаки

Финансовый гуру на форуме One Ukraine рассказал о богатом и бедном папах, почему необязательно ходить в школу, о войнах и роли женщин в бизнесе

В субботу Украину впервые посетил всемирно известный финансист, американский бизнесмен, инвестор, автор книг по саморазвитию Роберт Кийосаки. Три его книги "Богатый папа, бедный папа", "Квадрант денежного потока" и "Руководство богатого папы по инвестированию" одновременно занимали верхние строчки в топ-7 бестселлеров на Publishers Weekly.

Для украинских предпринимателей Кийосаки прочел школьную лекцию об управлении деньгами, которую пока не дают ни в одной школе. Отзывы о выступлении финансового гуру диаметрально противоположные. В соцсетях и некоторых СМИ его уже успели окрестить разочарованием года, но есть и такие, кто восторгается услышанным.

Публикуем тезисы выступления Кийосаки.

О богатом и бедном папах и их деньгах

В книге Богатый папа, бедный папа речь идет о двух отцах. Мой настоящий папа был очень умным человеком, он был главой департамента образования штата Гавайи. Но я называю его бедным отцом, поскольку учительская зарплата небольшая.

Мой богатый отец - это отец моего лучшего друга. Он не окончил среднюю школу. Когда отцу моего лучшего друга было 13 лет, его отец умер. То есть с 15 лет он должен был управлять бизнесом на Гавайях. И когда мне исполнилось 9 лет, я захотел научиться, как же стать богатым.

Я поднял руку на уроке и спросил учителя:

- Когда мы будем проходить предмет о деньгах?

Учитель ответил, что в школе не учат тому, как зарабатывать деньги.

Тогда я задался вопросом: зачем посещать школу?

- Это нужно для того, чтобы получить хорошую работу, - ответил учитель.

- А разве работа не для того нужна, чтобы зарабатывать деньги? - уточнил я.

Учитель ответил, что деньги - это зло, поэтому предмета о деньгах в школе нет.

После этого я вернулся домой и спросил бедного папу, когда меня будут учить обращаться с деньгами. Отец ответил, что это не входит в школьную программу, и повторил фразу учителя о том, что деньги - это зло.

- Но у тебя же есть деньги. Почему ты бедный?

Отец тогда порекомендовал мне обратиться к богатому папе. Потому что тот был предпринимателем, а не наемным работником.

О том, что в школу ходить необязательно

Когда мне было девять лет, я должен был принять решение, становиться богатым или бедным. Сегодня во всем мире идет борьба между образованными и богатыми людьми. Вот, например, есть у нас в Америке президент Обама, который хорошо учился в школе, занимает хорошую должность, но все равно остается бедным человеком. И есть мой друг Дональд Трамп - богатый человек.

В школах необходимо ввести финансовое образование. А пока его нам не преподают, ходить туда необязательно.

Я выделяю четыре типа людей: наемные работники, самозанятые люди (мелкие предприниматели), представители большого бизнеса, которые нанимают от 500 человек и больше, и профессиональные инвесторы в бизнес. Первые две категории - это то, чему меня учил бедный папа. Нужно было ходить в школу и хорошо учиться, и в итоге я мог бы стать ценным сотрудником какого-то большого босса или открыть свой маленький бизнес. А большой бизнес и инвестирование - это прерогативы богатого папы и Дональда Трампа.

В школах необходимо ввести финансовое образование. А пока его нам не преподают, ходить туда необязательно.

О войнах

Я знаю, что Россия сегодня ведет войну против Украины. Но есть и другой тип войны - денежная. Сегодня Россия воюет с США из-за денег, цель Америки - обанкротить Россию. Как и гривня, российский рубль обесценивается.

Российская экономика может эффективно работать только тогда, когда нефть стоит около $100 за баррель. В прошлом году, как известно, цена нефти снижалась до $27 за баррель.

А в Америке идет война против бедных и среднего класса. И богатые в ней побеждают без финансового образования. По моему мнению, финансовый кризис, с которым мы столкнулись сегодня, - вина бедных и высокообразованных людей, которые ничего не знают о деньгах. Их называют политиками или бюрократами. И у вас в Украине такая же проблема.

Как легально не платить налоги

Куда бы мы ни ехали, бедные люди типа Обамы везде говорят, что нельзя легально не платить налоги в этой стране. Вы тоже думаете, что и в Украине это невозможно. Но законы для богатых везде одинаковы - они и у вас, в Украине, знают, как зарабатывать без налогов.

В большинстве стран нанятые сотрудники платят со своего дохода около 40% налогов. Люди самозанятые отдают в бюджет около 60%. Собственники большого бизнеса платят 20%, а инвесторы не платят ничего

В большинстве стран нанятые сотрудники платят со своего дохода около 40% налогов. Люди самозанятые отдают в бюджет около 60%. Собственники большого бизнеса платят 20%, а инвесторы не платят ничего.

Как минимизировать налоги? Стать Илоном Маском (владельцем Tesla), войти в ту отрасль, где на уровне государства предоставляются налоговые льготы. Правительство практически любой страны хочет, чтоб в стране развивалось высокотехнологичное производство. И чтобы простимулировать развитие новых батарей, космических ракет, технологическому бизнесу предоставляются налоговые льготы, выделяются средства на научно-исследовательские технологические разработки. Так делается практически в каждой стране.

Украинские реалии таковы, что большинство занятого населения находится в категории нанятых работников или мелкого бизнеса. Чтобы не платить налоги, то есть получать налоговые льготы, вам нужно переместиться в разряд большого технологического бизнеса или стать инвестором инновационных проектов. Например, я знаю, что в Украине предоставляются льготы предприятиям горнодобывающей промышленности, потому что это направление хотят развивать.

Почему женщины умнее, чем мужчины

Одна из причин, по которым компании и предприниматели испытывают сложности, - отсутствие хорошей команды. Самое важное, что у меня есть сегодня, - это то, что я окружил себя умными людьми. Человек №1 в моей команде - это моя жена Ким. Вот уже 30 лет главным человеком в моей команде является женщина. А все потому, что женщины умнее мужчин. Примеров масса: Кристин Лагард, руководитель Международного фонда, Ангела Меркель - наверное, на сегодня сильнейший европейский лидер, Джанет Йеллен - руководитель Федеральной резервной системы в Америке. Это важное изменение, когда все больше женщин занимают высокие посты. Поэтому, когда я женился, мне важно было понять, что жена интересуется тем, чем я занимаюсь, чтобы дома не было скандалов и споров.

В ближайшие 15 лет мировая экономика будет цикличной, с большими колебаниями. И если рядом с вами не будет человека, которому вы беспрекословно доверяете, бизнес может потерпеть крах

Я думаю, что в ближайшие 15 лет мировая экономика будет цикличной, с большими колебаниями. И если рядом с вами не будет человека, которому вы беспрекословно доверяете, бизнес может потерпеть крах.

Мы с женой всегда говорим окружающим: никогда не выходите замуж за бедного человека, поскольку это создает много проблем. Если вы вышли замуж за бедного мужчину, избавьтесь от него. Ведь это чревато тем, что вы будете ругаться из-за денег.

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