В Ужгороде в четвертый раз вернули саблю Шандору Петефи (ФОТО)

18.10.2016 (09:05)

В Ужгороде обновили памятник венгерскому поэту Шандору Петефи

Очередное обновление памятника выдающемуся венгерскому поэту Шандору Петефи, который находтся в Ужгороде на одноименной площади.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил краевед Федор Шандор.

Стоит заметить, что монумент Шандора Петефи без сабли простоял с августа. Полиция областного центра довольно быстро нашла отломанный кусок памятника.

Напомним, это был уже четвертый акт вандализма в отношении памятника известному деятелю венгерской литературы.