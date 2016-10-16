В Ужгороде в четвертый раз вернули саблю Шандору Петефи (ФОТО)

|В Ужгороде обновили памятник венгерскому поэту Шандору Петефи
Очередное обновление памятника выдающемуся венгерскому поэту Шандору Петефи, который находтся в Ужгороде на одноименной площади.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил краевед Федор Шандор.
Стоит заметить, что монумент Шандора Петефи без сабли простоял с августа. Полиция областного центра довольно быстро нашла отломанный кусок памятника.
Напомним, это был уже четвертый акт вандализма в отношении памятника известному деятелю венгерской литературы.
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