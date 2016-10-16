В Ужгороде полицейские "на горячем" поймали вора в аптеке (ФОТО)

18.10.2016 (09:18)

28-летний житель Ужгорода только в 2014 году вышел из тюрьмы

18 октября, в 6:00 утра поступило сообщение от ужгородца о разбитии стекла в аптеке.

Следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции совместно с патрульной полицией поймали неизвестного, который проник в ужгородскую аптеку, пока он еще обчищал прилавки.

На место происшествия оперативно прибыла патрульная полиция, которая обеспечила охрану объекта до приезда следственно-оперативной группы. После полиция стала совместно обследовать помещение аптеки, и в одном из темных углов правоохранители заметили тень. Мужчину, который ворвался в аптеку, поймали, при нем нашли медицинские препараты, которые он успел украсть с прилавков.

Задержанным оказался 28-летний житель Ужгорода, который только в 2014 году вышел из тюрьмы, где отсидел 5,5 лет за сбыт наркотиков.

Устанавливаются обстоятельства этого дела.

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