С каким доходом в Украине можно получить субсидию на отопительный сезон

18.10.2016 (09:29)

Субсидия рассчитывается индивидуально для каждой семьи

Субсидия рассчитывается индивидуально для каждой семьи: сумма скидки зависит от дохода семьи и может быть незначительной

В Украине каждая вторая семья этой зимой будет получать субсидию. Размер "скидки" рассчитывается индивидуально для каждой семьи по специальной формуле. В органах социальной защиты подсчитывают средний доход на каждого человека, а после выясняют, сколько конкретная семья может отдавать за коммунальные услуги. Если этой суммы недостаточно для оплаты коммуналки в пределах социальной нормы потребления, разницу покроет субсидия.

Как поясняют в Кабинете министров, украинцы должны платить за "коммуналку" в среднем 15% от своего дохода – остальное покроет субсидия. При расчете субсидии в социальной службе рассчитывают обязательный платеж для семьи. Независимо от того, сколько использовали ресурсов (в пределах социальной нормы), платить придется фиксированную сумму ежемесячно. Доход на одного члена семьи делят на базовый коэффициент 2 и прожиточный минимум (1399 грн), полученную сумму умножают на 15%.

К примеру, семье в Тернопольской области с одним ребенком со средним достатком за "коммуналку" придется зимой заплатить 793,6 грн – остальное покроет субсидия (в пределах социальной нормы потребления). Согласно данным статистики, средняя зарплата в регионе 3332 грн. Киевской семье со средним доходом субсидия вообще не положена.

Подробнее о том, сколько заплатит за "коммуналку" семья из трех человек с субсидией в разных регионах, можно узнать, ознакомившись с инофграфикой:



На данный момент субсидии насчитывают на социальную норму потребления. Для газа это 1200 кубометров за отопительный сезон (6 месяцев). Если семья платила за всю "коммуналку" 400 гривен (15% от своего дохода), несмотря на то, сколько тратили газа – 900 кубометров за отопительный сезон, или 1200 – платить все равно нужно 400 гривен. Такая схема, как говорят в Минэнерго, не стимулирует украинцев экономить энергоносители. Правительство разрабатывает проект монетизации субсидии – на них семья сможет зарабатывать до 10 тысяч гривен за отопительный сезон.

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