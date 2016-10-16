Из-за скандальных пародий Зеленского "95 кварталу" объявили бойкот

18.10.2016 (10:00)

Кого возмущает творчество студии "95 квартал" давайте игнорировать "комиков"

Жена народного депутата Украины Михаила Гаврилюка, известного как казак Гаврилюк, Ярина призвала тех, кого возмущает творчество студии "95 квартал", игнорировать "комиков".

"Ой, вся лента новостей забита Кварталом. Я, например, не увидела ничего общего между Михаилом и тем, что сняли эти "юмористы", - написала Ярина в своем Facebook, комментируя пародию на своего супруга.

Она также добавила, что даже благодарна "Кварталу", так как вообще перестала включать телевизор.

"Боюсь лишний раз увидеть лицо Зеленского. Одна беда: если телеканалы и дальше будут кормить народ таким откровенно тупым и некачественным продуктом, то просветления не дождемся никогда", - отметила она.

"Тем, кого возмущает "творчество" 95-го, их действия в Латвии, - могу посоветовать только одно - игнорируйте, а не накручивайте просмотры", - подчеркнула жена Гаврилюка.

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