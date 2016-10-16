В Закарпатье честному пограничнику попытались дать взятку

18.10.2016 (10:25)

Украинец предложил 50 долларов США не тому пограничнику

В пограничном ведомстве продолжаются мероприятия, направленные на борьбу с коррупционными проявлениями. Очередная попытка дачи неправомерной выгоды работнику пограничной службы была зафиксирована в пункте пропуска «Вилок» на границе с Венгрией.

48-летний украинец направляясь на выезд из Украины, предложил пограничнику средства в размере 50 долларов США. Таким образом мужчина пытался решить вопрос в содействии беспрепятственного и ускоренного пересечения границы Украины. От денежного вознаграждения военнослужащий отказался.

Факт пограничники зафиксировали, а на место происшествия вызвали представителей Национальной полиции. Кроме того в Виноградовский отдел полиции направлено уведомление по выявлению признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Напомним, на днях В Закарпатье на взятке погорели пограничники и таможенники КПП "Малые Селменцы"