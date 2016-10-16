В УжНУ открыли мемориальную доску в память героев и жертв венгерской революции (ФОТО)

18.10.2016 (10:54)

В УжНУ почтили память героев и жертв венгерской революции

Вчера в стенах гуманитарно-естественного факультета с венгерским языком обучения Ужгородского национального университета состоялось открытие мемориальной доски, приуроченной событиям 60 летней давности - венгерской революции и освободительной борьбе 1956 года.

На торжественную презентацию в Ужгороде пришли представители власти, дипломаты - Генконсул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайло, народный депутат Украины Василий Брензович, первый заместитель председателя областного совета Иосиф Борт, преподаватели и студенты университета и также автор мемориальной доски скульптор Михаил Колодко.

На церемонии открытия ректор университета профессор Владимир Смоланка отметил, что революции 1956 года является символом непокорности и свободолюбности. «Венгерский народ собрал все свои силы против тирании и оккупации. Эта революция показала всему миру, что надежда на свободу никогда не умирает. Очень символично, что эта мемориальная доска открывается в стенах нашего университета, ведь мы знаем, что движущей силой всех революций является молодежь. Именно молодежь несет в себе идеи равенства, свободы, открытости и реализует их в жизнь. Очень рад, что эта доска открывается в канун 71 годовщины нашего университета». Ректор вуза выразил надежду, что эта мемориальная доска будет для студентов символом того, что свобода - невероятно важный элемент жизни каждого человека, который дается очень тяжело.

Генконсул Йожеф Бугайло в своем приветственном слове отметил, что именно организация венгерских студентов и институтов была движущей силой венгерской революции. «Эта мемориальная доска чтит память героев, а также напоминает о горьком подавления нашего народа, которое ценой больших жертв и крови вернуло венграм достоинство и уверенность, а потом и свободу».

Автором мемориальной доски стал ужгородский скульптор Михаил Колодко, который рассказал о ее создании и значение. «Если прочитаем язык символов то увидим, что в цельной и прочной поверхности выбита дыра, ее присутствие в центре доски вызывает чувство тревоги смешанной с интересом, что заставляет подойти и увидеть нарушенную гармонию. Мы бы с птичьего полета наблюдаем за городом где разобрана плитка, остатки баррикад и подбитый танк. На доске изображено, состоявшаяся жестокая бойня где танками было приглушенно голос народа. Все вроде затихло, мы летим дальше, но помним как это было».

Торжества продолжались больше часа, ведь к почтению памяти героев и жертв венгерской революции присоединились также студенты факультета, которые приняли участие в театрализованном представлении, пели песни, а в конце зажгли свечу, как символ вечной памяти.

Вероника Кобаль

УжНУ заключил договор о сотрудничестве с Microsoft