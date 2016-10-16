По требованию Евросоюза НБУ будет арестовывать деньги и контролировать счета украинцев

18.10.2016 (11:01)

НБУ готовит финансистов к тотальному контролю за деньгами населения

Национальный банк готовит финансистов к тотальному контролю за деньгами населения и предприятий. Такие меры предусмотрены в одном из условий для подписания соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС.

Об этом сообщил экономист Александр Охрименко.

«В Европе практика следить за счетами граждан, накладывать на их счета арест существует уже давно. Там нельзя проводить операции с наличными деньгами по депозитам или переводу в другую валюту. Только безналичный расчёт. В ЕС является нормальной практикой арестовывать счета, полученные от коррупционных и других преступлений»,- уточнил А. Охрименко.

Эксперт отметил, что нынешнее нововведение в Украине коснется абсолютно всех платежей.

«Система довольно жесткая, которая предполагает, что на НБУ возлагают обязанность контролировать чистоту происхождения денег. Это касается всех денег. В частности, и юридических, и физлиц. Если человек часто будет проводить финансовые операции со своего счета, он должен будет это все объяснить»,- резюмировал Охрименко.

По словам экономиста, это необходимо для того, чтобы выявлять и контролировать сомнительные операции.

«Если НБУ будет выявлять подозрительные счета, то они будут блокироваться. Вся информация будет передаваться в соответствующие органы. Если будет установлено, что деньги получены преступным путем, либо с ними связаны незаконные операции, то средства конфискуют. Доказывать свою невиновность украинцам придется в суде. После чего только по решению суда можно будет вернуть свои деньги»,- подытожил А. Охрименко.

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