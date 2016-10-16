Из Чехии экстрагирован подозреваемый в разбое мукачевец сбежавший из психбольницы

|Житель Мукачево около трех лет находился в международном розыске
Береговской местной прокуратурой приняты меры по экстрадиции жителя Мукачево, который около трех лет находился в международном розыске.
Как уточнили в Береговской местной прокуратуре, согласно информации Украинского сектора бюро Интерпола указанный гражданин в начале октября 2016 был задержан правоохранительными органами на территории Чешской Республики.
В октября 2013 года закарпатец бежал из специализированного лечебного учреждения - областной психиатрической больницы Берегово, в который он был помещен на основании решения суда о применении принудительных мер медицинского характера.
Уже в ноября 2013 года в отношении последнего составлен сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.394 УК Украины (побег из специализированного лечебного учреждения) и объявлен в розыск.
Вместе с тем, в отношении 36-летнего жителя Мукачево на рассмотрении Ужгородского горрайонного суда уже находится уголовное производство по обвинению в совершении таких преступлений, как разбой, незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с оружием.
Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области
Из Чехии экстрадировали жителя Закарпатья-организатора канала нелегальной миграции (ФОТО)
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