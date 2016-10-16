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В Закарпатье брутальное ДТП : "Жигуленок" на повороте расквасил "Шкоду" (ВИДЕО)

18.10.2016 (11:35)
Авария случилась вчера, 17 октября 2016 года
Авария случилась вчера, 17 октября 2016 года
Авария случилась вчера, 17 октября 2016 года. ДТП было зафиксировано камерами наблюдения. На видео можно увидеть, как водитель ВАЗ-21099 попытался пойти на обгон "Шкоды", однако не учтя скорости движения и дистанции относительно встречного авто допустил столкновение через занос.

В Ужгороде чемпион среди "оленей" колесил на площади Кирилла и Мефодия возле "Украины" (ФОТО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

18.10.2016 (11:53) / барыга

Кто-то может мне объяснить смысл выражения "брутальное ДТП"