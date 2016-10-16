В Закарпатье брутальное ДТП : "Жигуленок" на повороте расквасил "Шкоду" (ВИДЕО)

18.10.2016 (11:35)

Авария случилась вчера, 17 октября 2016 года

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Авария случилась вчера, 17 октября 2016 года. ДТП было зафиксировано камерами наблюдения. На видео можно увидеть, как водитель ВАЗ-21099 попытался пойти на обгон "Шкоды", однако не учтя скорости движения и дистанции относительно встречного авто допустил столкновение через занос.