В Закарпатье брутальное ДТП : "Жигуленок" на повороте расквасил "Шкоду" (ВИДЕО)

|Авария случилась вчера, 17 октября 2016 года
Авария случилась вчера, 17 октября 2016 года.
ДТП было зафиксировано камерами наблюдения. На видео можно увидеть, как водитель ВАЗ-21099 попытался пойти на обгон "Шкоды", однако не учтя скорости движения и дистанции относительно встречного авто допустил столкновение через занос.
В Ужгороде чемпион среди "оленей" колесил на площади Кирилла и Мефодия возле "Украины" (ФОТО)
Комментарии
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Кто-то может мне объяснить смысл выражения "брутальное ДТП"