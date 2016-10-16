На Закарпатье в грузовом поезде нашли контрабандные сигареты (ФОТО)

18.10.2016 (12:16)

Чопские пограничники выявили 300 пачек сигарет в грузовом поезде

Пограничники отдела пограничной службы "Чоп" совместно с представителями таможни предотвратили незаконное перемещение сигарет через границу.

Внимание правоохранителей привлек грузовой поезд сообщением «Чоп (Украина) - Захонь (Венгрия)». Совершив совместную проверку вагонного состава, у осмотрщиков возникли подозрения. Позже, в ходе углубленного осмотра пограничники обнаружили скрытые от контроля сигареты марки «LM», украинского производства, в общие количестве 300 пачек. Табачные изделия находились в колесных парах трех первых вагонов.

Обнаруженные сигареты изъяты в установленном порядке и переданы представителям таможни. Сумма оценки изъятых сигарет составила 5400 гривен.

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