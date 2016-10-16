Как байкеры на Закарпатье закрывали мотосезон (ВИДЕО)

18.10.2016 (12:32)

Мотопикник собрал в Закарпатье любителей езды на железных конях

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Закарпатские байкеры закрыли мотосезон 2016 года. Традиционной мотопикник собрал любителей езды на железных конях не только с области, но и гостей из других стран.Собравшиеся байкеры не просто разговаривали, а провели различные спортивные и технические конкурсы, посоревновались в варении бограча, кроме этого на праздновании развернулась и выставка мотоциклов.Более о закрытии мотосезона смотрите в видеосюжете: