На реконструкцию международного аэропорта "Ужгород" выделили почти 11 млн. грн

18.10.2016 (12:53)

В аэропорту "Ужгород" продолжается реконструкция

Мероприятия по реконструкции Закарпатского областного коммунального предприятия "Международный аэропорт "Ужгород" на сегодня оценены в 10855000 гривен. Об этом сегодня, 18 октября, проинформировали в пресс-службе Закарпатского областного совета.

Так, в аэропорту продолжаются реконструкции за счет средств государственного фонда регионального развития (9 млн 760 тыс. грн) и софинансирования из областного бюджета (1 млн 95 тыс. грн). Средства предназначены для реконструкции ограждения территории международного аэропорта, капитального ремонта ряда зданий, вогоньковои подстанции, терминала и тому подобное.

Также в 2017 за счет средств государственного фонда регионального развития предусмотрено реализацию проекта по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы аэродрома на общую сумму 13 млн 150 тыс. грн.

В то же время, как отмечают в пресс-службе Закарпатского областного совета, Международный аэропорт "Ужгород" не в состоянии самостоятельно обеспечивать свое содержание и развитие инфраструктуры. Только финансовая и правовая поддержка областной власти дает возможность избежать прекращения деятельности единственного на Закарпатье авиапредприятия.

Международный аэропорт "Ужгород" безнадежно устарел