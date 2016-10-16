13 НОЯБРЯ ОКУНИТЕСЬ В ОКЕАН РОМАНТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ПОЛУФИНАЛИСТА ШОУ "ГОЛОС КРАЇНИ" ALEKSEEVa

18.10.2016 (13:25)

Спешите подарить праздник себе и своим близким!

Если вы никогда не слышали как звучит страсть, если вы никогда осознанно, но беспомощно, не тонули в пучине звука, если вы не падали со скалы безумия - немедленно рискуйте, но только с ним!

Музыка Alekseev - это палитра эмоций в миллионы пикселей, способный достать то, что вы так тщательно скрываете, даже с дальнего уголка вашей души.

Alekseev (наст. Имя Никита Владимирович Алексеев) (род. 18 мая 1993, Киев) - украинский певец. Полуфиналист украинского проекта "ГОЛОС КРАЇНИ". Песня Алексеева "Пьяное солнце" (муз. Руслан Квинта, сл. ВиталийКуровский) в конце 2015 возглавила чарт iTunes и продержалась на вершине 6 недель.

Билеты в кассе драмтеатра. Заказы и справки по номеру: 0990291771

Спешите подарить праздник себе и своим близким!