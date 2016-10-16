У закарпатцев на День памяти умерших будет три выходных

18.10.2016 (13:26)

Москаль распорядился о выходных на День памяти умерших

В конце октября и в начале ноября закарпатцы получат три выходных подряд - воскресенье 30 октября, понедельник, 31 октября и вторник, 1 ноября. Зато суббота, 29 октября, будет рабочим днем. Соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Геннадий Москаль.

Согласно документу, председатель райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 31 октября, на субботу - 29 октября. Рабочий день перенесен для того, чтоб жители Закарпатья могли спокойно посетить могилы своих родных и близких в других районах области или регионах Украины.

Как известно, 1 ноября, в Украине отмечают День памяти умерших. В этот день украинцы традиционно посещают могилы родственников и отправляют там панихиды.

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