Закарпатская таможня ГФС изъяла "Peugeot 306" с фальшивыми докумантами

18.10.2016 (13:56)

Закарпатские тамоенники пресекли попытку вывоза авто с поддельными документами

Накануне, 17 октября 2016 года, в пункте пропуска «Косино» Закарпатской таможни ГФС пресечена очередная попытка перемещения через таможенную границу Украины автомобиля с поддельными документами. Вывезти из Украины автомобиль «PEUGEOT 306», 1995 года выпуска с польской регистрацией, пытался гражданин Украины.

Проходил таможенный контроль гражданин «зеленым коридором». В качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины транспортного средства, предоставил свидетельство о регистрации и доверенность на право пользования автомобилем без номера заверенное польским нотариусом.

Стоит отметить, что въехал гражданин на территорию Украины 16 октября текущего года. Тогда при предварительной проверке поручения работники таможни обратили внимание на то, что поручение не имеет регистрационного номера и подписи владельца автомобиля. В этот же день таможенники направили письмо к нотариусу в Польшу с целью подтверждения или опровержения заверенной доверенности. Поэтому в ответе, который получили, было отмечено, что указанный нотариус это требование не заверял и не регистрировал.

Таким образом гражданин Украины переместил через таможенную границу Украины легковой автомобиль с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу, как основания для его перемещения поддельных документов.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол, а транспортное средство изъято.

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