Победитель «Битвы экстрасенсов» сделал шокирующий прогноз для Украины на 2017 год (ВИДЕО)

18.10.2016 (14:29)

Один из самых талантливых медиумов не стал скрывать шокирующую правду

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Один из самых талантливых медиумов не стал скрывать шокирующую правду. До окончания 2016 года еще чуть более двух с половиной месяцев, но уже появились первые прогнозы на 2017-й. Один такой сделал известный российский маг и ясновидящий Александр Шепс, который поведал, что ждет в следующем году нашу страну.Этот медиум считается одним из самых талантливых в России. Он продолжает дело своей матери - ясновидящей, таролога и спирита Людмилы Шепс. Неудивительно, что Александр сумел победить в одном из сезонов (в четырнадцатом) популярного телешоу «Битва экстрасенсов», которое выходит на канале ТНТ.Причем он выиграл весьма уверенно, набрав 88 процентов голосов.Тогда Шепс продемонстрировал не только свои фантастические экстрасенсорные способности, но и высокую духовность и чистоту, и телезрители это оценили.Поэтому неудивительно, что именно к нему обратились с вопросом, что же ждет нас в 2017-м.- Несмотря на то, что Россия сейчас переживает нелегкие времена, как в экономическом, так и в политическом плане, ее будущее просматривается оптимистично, - заверил маг. - Предстоящий год для РФ - это, в первую очередь, послабление экономических и прочих санкций, а также возобновление нормальных отношений со странами Западной Европы. К концу следующего года россияне уже будут наблюдать стабилизацию в экономической сфере. Хотя рубль, по словам Александра, станет укрепляться слишком медленно - не так, как бы нам того хотелось.- А вот на политической арене страны возможны массовые волнения и даже военные конфликты, в чем будут повинны, в первую очередь, либералы, успешно разыгрывающие карту экономических трудностей, - считает медиум. - Но ни в какую революцию и уж тем более гражданскую либо мировую войну Россию втянуть не удастся.Также триумфатор «Битвы экстрасенсов» высказал свое видение относительно соседней страны - Украины.- На Украине, нашем ближайшем соседе и «ближайшем родственнике», по-прежнему острым останется вопрос войны и мира, - сказал он. - Правда, на фоне его разрешения в 2017 году сменится власть в стране, причем перемены на политической арене произойдут без кровопролитий и массовых беспорядков.Он сделал прогноз, что в отставку уйдут украинский парламент, а следом за ним - и президент страны.- К правлению придет новая политическая сила, которая начнет восстанавливать нормальные отношения с Россией, ища компромисс в этом плане между РФ и Евросоюзом, - полагает Шепс. - Благодаря этому страна получит новый виток развития, что положительно скажется на всех аспектах жизни.Отвечая в заключение на вопрос, чего же ждать простым россиянам в следующем году и как себя вести, чтобы приблизить светлое будущее, экстрасенс-медиум подчеркнул, что всё в этом вопросе зависит не столько от правительства, сколько от всех нас - обычных граждан страны. Каждый из нас в ответе не только за свое будущее, но и в целом - за будущее России. И об этом не стоит забывать…